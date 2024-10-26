В МИД Литвы заявили, что не будут против, если Гутерриш решит покинуть свой пост.

Участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС, который состоялся в российской Казани, а также его отказ ехать на саммит мира по войне в Украине, является "ошибкой". Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает LTR.

"Гутерриш должен признать, что он ошибался и взять на себя ответственность, как тогда, когда решил не ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии, так и сейчас, когда он поехал к разыскиваемому военному преступнику Путину и подлизывался как к нему, так и к его сообщнику Лукашенко", - отметил политик.

Также Ландсбергис заявил, что не будет против, если Гутерриш уйдет со своего поста.

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"Гутерриша больше не воспринимают как честного посредника, и если он решит снять свою кандидатуру, мы точно не будем отговаривать его от этого", - заверил министр иностранных дел Литвы.

Визит Гутерриша на саммит БРИКС в Казани - что известно

Как сообщал УНИАН, генсек ООН Антониу Гутерриш 23 октября прибыл с визитом в Россию для участия в саммите БРИКС. Тогда заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак отмечал, что Гутерриш во время встречи с российским диктатором должен был подтвердить "свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине".

В частности во время своего выступления Гутерриш выступил с речью, в которой призвал к миру в Украине "в соответствии с Уставом ООН". Также он призвал к миру в конфликтах в Газе, Ливане и Судане.

Также после своего визита генсек ООН попытался оправдаться за такое свое решение и заявил:

"На сессии БРИКС я призвал к справедливому миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что везде мы должны придерживаться ценностей Устава ООН, верховенства права и принципов суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств".

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