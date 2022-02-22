Президент подчеркнул, что причин для бессонной ночи нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы Украины останутся в международно признанных пределах, несмотря на любые заявления РФ.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

Выступая на фоне карты Украины, Зеленский отметил: "За мной Украина в ее международно признанных границах. И они останутся такими, несмотря на любые заявления и действия Российской Федерации".

Он добавил, что так же и "мы остаемся спокойными и уверенными в себе".

"Мы давно и ко всему готовы. Но причин для вашей бессонной ночи нет", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения вечером. "Считаю необходимым принять давно назревшее решение - немедленно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР". Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с двумя "республиками", - заявил президент страны-агрессора.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

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