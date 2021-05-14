Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что у Украины огромная поддержка от американских коллег на всех уровнях.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила об активной работе по подготовке встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена и о готовности ко всем форматам двусторонней встречи глав государств.

Об этом она сообщила во время брифинга в Вашингтоне.

«Конечно, мы работаем - и мы, и наши коллеги из американского посольства в Украине активно работаем над тем, чтобы состоялась встреча и визиты как президента Зеленского в Соединенные Штаты, так и, надеюсь, седьмой визит Джо Байдена в Украину», - заявила она.

В то же время посол отметила, что украинская сторона готова ко всем форматам двусторонней встречи президентов Украины и США в других странах, если такая возможность возникнет раньше.

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«У нас не только очень активный старт, у нас еще и очень дружный и хороший старт. Мы однозначно ощущаем огромную поддержку от американских коллег на всех уровнях - это звучит на всех уровнях от президента Байдена, госсекретаря Блинкена - вы все видели недавний визит в Киев. То есть безусловная и очень мощная поддержка и наработки контактов на всех уровнях», - добавила Маркарова.

«Мы видим встречу на уровне министров, на уровнях различных правительственных организаций, активные телефонные разговоры, потому такого активного сотрудничества у нас действительно очень давно не было», - отметила дипломат.

Зеленский пригласил Байдена в Украину

6 мая президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину.

«Год 30-летия Независимости, в рамках которого будет важна наша «Крымская платформа» - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова. И я пригласил президента Соединенных Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, в год символический для Украины, Соединенные Штаты обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами», - сказал Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров