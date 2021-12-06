Стефанчук рассказал, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью.

Сейчас нет притока мигрантов к границам Украины, но ситуация каждый день меняется.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время ХІ заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики.

"Мы в Украине готовимся к любому сценарию развития событий. Сейчас нет притока мигрантов к границам нашего государства. Вместе с тем мы видим, что тактика действий, связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС, является неоднозначной. Каждый день в ней что-то меняется", - отметил он.

Стефанчук рассказал, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью. При этом он подчеркнул, что милитаризация Беларуси - это непосредственная угроза не только для Украины, но и для всего региона.

Председатель ВР отметил угрозы и вызовы со стороны России и Беларуси. По его словам, речь идет о "целенаправленной провокации со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации на границе с нашими странами - усиление военного присутствия России в Беларуси, продолжающаяся военная агрессия РФ на востоке Украины и незаконная оккупация Автономной Республики Крым, скопление Россией войск на границе с Украиной, а также постоянный рост российского фактора в Европе, дезинформационные кампании и кибератаки против наших стран".

Стефанчук подчеркнул, что украинская сторона чрезвычайно серьезно воспринимает ситуацию на границе с Польшей и Беларусью. "Сегодня мы солидарны с польской стороной: миграционный кризис является искусственно созданным, он направлен Россией и Беларусью", - сказал председатель украинского парламента.

По его словам, это вызов всему цивилизованному миру и это проверка на способность ЕС и НАТО быть консолидированными в противостоянии современным вызовам и угрозам.

Как сообщал УНИАН, 5-6 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук осуществляет визит в Республику Польша, где он принимает участие в XI Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша. Программой визита предусмотрена встреча председателя парламента Украины с парламентариями Польши и Литвы.

Кроме того, в рамках визита Руслан Стефанчук примет участие в заседании президиума Парламентской ассамблеи.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

Автор: Надя Пришляк