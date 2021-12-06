Председатель Верховной Рады отметил, что Украину хотят заставить изменить стратегический внешнеполитический курс.

Не исключаем, что накопление российских войск у государственной границы с Украиной продлится и выйдет на пик в конце января 2022 года.

Об этом отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время ХІ заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики.

Он сказал: "Не исключаем, что накопление российских войск на определенном удалении от государственной границы с Украиной продолжится и выйдет на пик в конце января 2022 года. Не исключаем новый этап кризиса вследствие возможной военной агрессии этой зимой".

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Стефанчук подчеркнул, что указанные действия сопровождаются агрессивными заявлениями со стороны представителей российского руководства, нагнетанием ультранационалистической, шовинистической, а также антиукраинской и антизападной истерии в российских СМИ.

Он подчеркнул, что это давление на Украину "с целью дестабилизации ситуации и принуждения нашей страны к изменению стратегического внешнеполитического курса Украине, имплементации российской интерпретации минских договоренностей, а также ради подрыва основ независимости Украины и ее подчинения неоимпериалистическим ревизионистским планам Москвы".

Председатель ВРУ подчеркнул: "И мы этого не допустим".

5-6 декабря председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук осуществляет визит в Республику Польша, где он принимает участие в XI Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша. Программой визита предусмотрена встреча председателя парламента Украины с парламентариями Польши и Литвы.

Кроме того, в рамках визита Руслан Стефанчук примет участие в заседании Президиума Парламентской ассамблеи.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Автор: Надя Пришляк