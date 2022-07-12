В Госдепе выразили уверенность, что Украина должным образом охраняет и ведет учет оборонного оборудования американского происхождения.

Официальный Вашингтон не сомневается в надлежащем использовании Украиной американского оружия в войне с РФ.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает Радио Свобода.

"Мы уверены в обязательстве украинского правительства должным образом охранять и учитывать оборонное оборудование американского происхождения. Не вдаваясь в оперативные детали, я могу сказать, что США активно сотрудничают с правительством Украины, чтобы обеспечить подотчетность по оборонным статьям и помощи в сфере безопасности, которую предоставляют Соединенные Штаты. Мы очень уверены в украинском правительстве и в том, что оно делает", – заявила она.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня издание Financial Times написало, что страны НАТО и Евросоюза настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставляли Украине, из-за опасений, что его вывозят из страны на европейский черный рынок.

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