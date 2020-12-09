Украина призывает международное сообщество к объединению усилий для предотвращения повторения подобных преступлений в будущем.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что отрицание Россией Голодомора 1932-33 годов как геноцида украинского народа сопоставимо совершению преступления.

Читайте такжеВ Норвегии инициируют петицию в поддержку признания Голодомора геноцидом украинского народаКак говорится в заявлении МИД сегодня Украина вместе со всем миром чтит память миллионов невинных жертв геноцидов.

«Сегодня мир осведомлен с убедительными фактами, свидетельствующими о том, что организация искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам среди украинцев в 1932-1933 годах, и насильственное выселение в 1944 году с Крымского полуострова сотен тысяч крымских татар - это были преступления геноцида, совершенные сталинским правительством», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отмечают, что несмотря на установленные факты, неопровержимые данные свидетелей, «шокирующие документы и архивные материалы», Россия продолжает отрицать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа советским режимом. Это касается и Депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

«В 2015 году Российская Федерация включила статью Рафаэля Лемкина, основоположника исследования преступления геноцида, «Советский геноцид в Украине» в так называемый перечень экстремистских материалов. Такие действия российской стороны являются показательными, ведь соразмерным совершению преступления может быть только его отрицание или оправдание», - заявляют в МИД.

«То, что Украина продолжает страдать от внешней агрессии и насилия, которые были развязаны Российской Федерацией в 2014 году в сочетании с попыткой аннексии Крыма, служит подтверждением, что отсутствие признания и осуждения преступлений прошлого, как и утверждение уважения к правам и свободам человека и гражданина, открывает путь к совершению вопиющих нарушений универсальных норм и правил, в том числе преступлений против человечности», - говорится в заявлении.

В этой связи в МИД призвали международное сообщество к объединению усилий для предотвращения дискриминации человека по каким-либо признакам и предотвращения повторения подобных преступлений, в том числе путем восстановления и сохранения исторической памяти.

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Автор: Виталий Саенко