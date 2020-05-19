"Диалог с РФ превратился в монолог": в "Слуге народа" подвели итоги года президентства Зеленского

Нардеп оценила работу президента.

За год президентства Владимиру Зеленскому удалось наладить диалог с Российской Федерацией, но сейчас он превратился в монолог.

"Когда мы обращаемся к РФ в связи с пандемией, чтобы прекратить огонь, допустить Красный Крест, миссию ОБСЕ – к сожалению, наш диалог превратился в монолог", – заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает «Обозреватель».

Читайте такжеНоу-хау Зеленского: что успел сделать президент за час пребывания в должности

По ее мнению, телефонные переговоры и личные встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, успешный обмен пленными свидетельствовали о том, что диалог был. Но на сегодня стало очевидным, что Кремль не намерен отказываться от своей позиции относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

"Россия видит только одно: политическое урегулирование, и только потом можно говорить о какой-то безопасности. Это невозможно для украинской стороны, потому что для нас это вопрос жизни и смерти нашего государства", – подчеркнула нардеп.

Анализируя год президентства Владимира Зеленского, она назвала последнюю победу и последний проигрыш главы государства.

"Из последних побед важным является то, что Европейский Союз проголосовал о выделении нам 1,2 миллиарда евро помощи на борьбу с коронавирусом. Это самая большая помощь для тех стран, о которых голосовал ЕС. Остальные не получат даже половины того, что будет иметь Украина. К поражениям можно отнести то, что не происходит "нормандский формат". Все-таки мы должны быть более активными, несмотря на давление, несмотря на нежелание России, несмотря на все палки в колеса, которые нам ставит внутренняя оппозиция", – заявила Верещук.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский завтра должен провести пресс-конференцию по результатам года на посту президента.