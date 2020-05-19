В Офисе президента анонсировали пресс-конференцию Зеленского на 20 мая: количество журналистов ограничат
10:44, 19 мая 2020Политика
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Общение с представителями СМИ пройдет в парковой части Мариинского дворца.
Зеленский проведет пресс-конференцию / Фото www.president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский в среду, 20 мая, проведет пресс-конференцию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Мероприятие состоится в парковой части Мариинского дворца, начало в 10:30.
"В связи с карантинными мерами, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным", - добавили в ОП.
Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что президент Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам года при власти, однако это не обязательно будет марафон, который он устроил в октябре 2019 года.
Накануне об этом стало известно из неофициальных источников.
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