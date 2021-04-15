Перед назначением на должность главы "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук обещал "обелить" пассажирские перевозки, однако вместо выполнения обещаний он расписывается в собственной беспомощности.

Об этом говорится в статье журналиста Андрея Калюжного "Много сулит, да мало дает", опубликованной в "Зеркале недели".

"Белых" перевозчиков, как и жесткую борьбу с перегруженными фурами нынешний руководитель “Укртрансбезопасности” Егор Прокопчук обещал в интервью “Лига.Бизнес” сразу же после своего назначения. Впрочем, до сих пор нет даже автоматических фиксаций нарушений на грузовом транспорте, а сотни автобусов ежедневно забирают пассажиров из-под мостов и на обочинах дорог", - пишет автор.

В статье отмечается, что до сих пор немалое количество нелегальных перевозчиков отправляются не с автостанций, а со стихийных остановок под мостами и на трассах, хотя хорошо знают, что "отправление или прибытие автобусов пригородных, междугородных и международных автобусных маршрутов общего пользования осуществляется только с автостанций, а в случае их отсутствия - с остановок, предусмотренных расписанием движения" (статья 32 Закона Украины "Об автомобильном транспорте").

"Они избегают налогов, а их пассажиры остаются без какой-либо защиты: ответственность за их жизнь и здоровье никто не несет. О законных льготах или соблюдении карантинных ограничений речь вообще не идет, как и о соблюдении норм работы водителей. Последствия очевидны - описанные выше ДТП, и это только за три недели и лишь то, что получило огласку", - отметил Андрей Калюжный.

Автор подчеркивает, что предотвращать это должна "Укртрансбезопасность". "Тем более что Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрены санкции как за осуществление регулярных перевозок пассажиров на постоянных маршрутах без заключения договора и без паспорта маршрута, так и за отклонения от определенного маршрута движения или незаезд на автостанцию (статья 133-1)", - говорится в материале.

Более того, как отмечает, автор, уже более года УТБ из-за отмены 9.01.2020 года указа №700 "Об утверждении Порядка регулирования деятельности автостанций" не имеет возможности проверять автостанции. В результате этого "рынок живет своей жизнью и никак не регулируется, а УТБ ничего не инициирует, фактически подыгрывая перевозчикам-нелегалам своей бездеятельностью".

"Расписываясь в собственной беспомощности, “Укртрансбезопасность” даже санкции не применяет к “серым” перевозчикам, которых не волнует ни получение разрешений, ни согласование маршрутов, и они отправляются со стихийных остановок. Вишенка на торте - комментарий Прокопчука, покоривший Интернет: “На сегодняшний день все может быть автостанцией, даже будка с шаурмой, если об этом сообщили местной власти”. Это вместо обещанной реформы законодательства, которая должна была урегулировать работу автостанций и покончить с нелегальными перевозчиками?" - отмечает Андрей Калюжный.

Он предположил, что Прокопчуку банально не хватает компетенции для проведения обещанных реформ. "На должность главы УТБ его назначили 25 сентября 2020-го - вне конкурса. Именно ему пригодился утвержденный Кабмином особый порядок назначения на должности госслужбы на период карантина, разрешивший назначать руководителей без проведения конкурса. Вследствие этого руководителем органа, который осуществляет контроль на наземном транспорте, выдает разрешения на грузовые и пассажирские перевозки, ведет реестр лицензионного транспорта и проводит техническое расследование ДТП при участии пассажирского транспорта, стал человек, до сих пор не имевший никакого отношения к транспортной безопасности", - написал Андрей Калюжный.

Он напомнил, что раньше Прокопчук был директором ГПП "Кривбасспромводоснабжение" и за два года управления предприятием "достиг больших успехов": предприятие задолжало 30 млн грн облэнерго и уволило 800 работников, а собственное состояние директора улучшилось на внедорожник за полмиллиона.

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Автор: Иван Бойко