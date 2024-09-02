Полномочия Кудрицкого заканчиваются 4 сентября.

Наблюдательный совет государственной компании НЭК "Укрэнерго" прекратил полномочия председателя правления Владимира Кудрицкого по соглашению сторон.

Соответствующее решение было принято на заседании 2 сентября. Полномочия Кудрицкого заканчиваются 4 сентября.

Наблюдательный совет ожидает от нового руководства безотлагательных шагов для решения проблемы строительства защитных сооружений на критических объектах оператора системы передач.

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По информации СМИ, причиной отставки Кудрицкого стала неудовлетворительная работа по строительству защитных сооружений на объектах государственной компании.