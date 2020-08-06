Глава САУ Изовитова: введение судей в состав КДК адвокатуры нарушает обязательства Украины перед Советом Европы

Председатель САУ Изовитова: введение судей в состав КДК адвокатуры нарушает обязательства Украины перед Советом Европы

Председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова отмечает, что возможное введение судей в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры является нарушением обязательств Украины перед Советом Европы.

Об этом она сказала во время заседания САУ 5 августа.

Лидия Изовитова напомнила, что по закону об адвокатуре, который действовал до 2012 года, судьи входили в состав КДК адвокатуры. Но при разработке нового закона, учитывая обязательства Украины перед Советом Европы по развитию независимого института адвокатуры, было предусмотрено создание КДК исключительно из числа адвокатов.

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Теперь же председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин предлагает вернуть старые нормы и ввести в состав КДК действующих судей или судьи в отставке. «То есть позиция Костина - это шаг назад, это - ретроспектива и невыполнение международных обязательств, которые взяла на себя Украина, вступая в Совет Европы», - отметила Лидия Изовитова.

Член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко добавила, что Костин манипулирует общественным мнением, говоря о том, что должен быть паритет: если адвокаты входят в дисциплинарные органы судей, то и судьи должны входить в такие органы адвокатуры. Фактически, он предлагает установить контроль государственных органов за деятельностью общественных организаций.

«Государственные институты, государственные органы должны быть открыты перед обществом. Это — основной принцип любого современного правового государства. Но никак не наоборот. То есть уважаемый Андрей Костин подменил понятия», - отметила она.

В связи с этим САУ решила обратиться к президенту, председателю Верховной Рады, парламентским комитетам и международным институтам и привлечь их внимание к попыткам изменить курс Украины на обеспечение независимости адвокатуры.

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