Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин находится с рабочим визитом в Виннице

Его поездка проходит в рамках медиафорума "Информационный щит Украины", участие в котором принимают представители СМИ Винницкой области, военные журналисты и спикеры правоохранительных органов, блогеры, общественные организации, волонтеры, преподаватели и студенты профильных учебных заведений.

Также в медиафоруме приняли участие военнослужащий, майор ВСУ, журналист, телеведущий Егор Чечеринда, журналист и эксперт Вадим Денисенко, военнослужащий, политолог Александр Антонюк.

На трех дискуссионных панелях во время форума обсуждают темы противодействия вражеской пропаганде, развития украинских СМИ во время войны и будущее журналистики.

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Организаторы медиафорума "Информационный щит Украины" Центр общественно-политического мониторинга "Вектор", общественное объединение "Мы-Винничане", медиахолдинг "Новости Винницы".