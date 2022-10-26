Он отметил, что теперь ситуация изменилась из-за нарушения президентом РФ Владимиром Путиным международного права.

Война изменила обстоятельства относительно членства Украины в НАТО и сейчас его не следует исключать.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, передает RND.

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Гойсген отметил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель наложила вето на вступление Украины на саммите 2008 года в Бухаресте.

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Однако, по словам Гойсгена, который много лет был советником Меркель по внешней политике, в настоящее время ситуация изменилась из-за нарушения президентом РФ Владимиром Путиным международного права.

"Мы должны подумать о том, какие гарантии мы можем дать Украине... Но я думаю, что мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября президент Владимир Зеленский в ответ на попытку аннексии Россией оккупированных территорий подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Теперь официальное приглашение присоединиться к Альянсу должны оформить все государства-члены.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в НАТО открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на оборонной поддержки Украины в войне против РФ.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что де-факто Украина уже является членом Альянса надо оформить это де-юре.

Ожидается, что обсуждение членства Украины в Североатлантическом альянсе начнется в середине октября.

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