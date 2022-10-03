По его словам, такая дискуссия будет полезна среди стран членов НАТО, потому что еще раз покажет, кто в Альянсе "засланные казачки" от России, а кто на самом деле друзья Украины.

При голосовании по членства Украины в Альянсе против проголосуют Венгрия, Турция и Болгария.

Об этом заявил политолог-международник Владимир Воля в эфире "Эспрессо".

"Я прогнозирую, что с началом рассмотрения заявки Украины и при голосовании за то, какой ответ дать, три государства однозначно проголосуют против вступления Украины в НАТО. Это в первую очередь Орбан, Венгрия, затем Эрдоган, Турция и Болгария. Кроме того, известно о заявлении девяти государств, которые однозначно поддерживают членство Украины в Альянсе. Однако, пока с Канадой не понятно так или нет, так же и с США, которые еще будут определять свои позиции путем внутренних консультаций между собой", - отметил Воля.

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По его словам, подобная дискуссия будет полезна среди стран членов НАТО, потому что еще раз покажет, кто в Альянсе "засланные казачки" от России, а кто на самом деле друзья Украины.

"Мы имеем начало нового официального обсуждения, в рамках Альянса, возможности вступления Украины в НАТО. Нашу заявку должны как минимум рассмотреть, то есть собраться официальные представители всех государств и дать какой - то ответ Украине", - добавил политолог.

По его мнению, было бы важным и уместным, если бы Украине в конце предоставили особый формат партнерства на тот момент, пока будут длиться процедуры вступления в Альянс.

Вступление Украины в НАТО

Украина решила вступить в Евросоюз и НАТО после того, как Россия в 2014 году захватила Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Рано утром 24 февраля 2022 года РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

23 июня Евросовет предоставила нашему государству статус кандидата на членство в ЕС.

30 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием заявил, что его страна аннексирует части четырех областей Украины, на территории которых захватчики провели псевдореферендумы. Почти весь мир признал "референдумы" незаконными.

Того же дня Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в упрощенном режиме.

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