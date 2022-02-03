Израильский министр успокоил: "мировой войны" в ближайшее время не будет.

В Израиле считают, что ситуация между Украиной и Россией не будет обостряться в ближайшее время.

Такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид, пишет Axios.

"На данный момент оценка [Израиля] такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - спрогнозировал чиновник.

По его словам, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая - в Украине.

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"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - добавил он, сообщив, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лапид также высказал обеспокоенность тем, что кризис между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.

"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", - сказал глава израильского МИД.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

После этого министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.