Это будет ее первый официальный визит в США.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду отправится в Вашингтон, где обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном в частности, российско-украинский конфликт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства.

Согласно сообщению, другие темы первого официального визита Бербок в Соединенные Штаты будут включать будущий диалог с Россией, климат, внешнюю политику и укрепление демократий.

Как сообщал УНИАН, советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на этой неделе встретится с представителями РФ и Франции по вопросу Украины.

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На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января состоится многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.

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