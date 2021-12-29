Госсекретарь США заверил, что его страна полностью поддерживает Украину в противодействии агрессии РФ, сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира.

Об этом Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Провел телефонный разговор с Блинкеном. Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий ради достижения мира. Получил заверения в полной поддержке Украины со стороны США в противодействии российской агрессии", – отметил президент.

Читайте такжеРазговор Зеленского и Байдена был очень откровенный – глава ОПРанее стало известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден 9 декабря общались полтора часа.

По словам украинского лидера, во время разговора Байден ознакомил его с содержанием переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 8 декабря. Кроме того, президенты обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе.

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