Руслан Стефанчук встретился с Робертой Метсолой и обсудил с ней путь Украины к полноправному членству в ЕС.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола вечером 3 марта прибыла с визитом в Украину.

Об этом сообщается на странице Метсолы в Twitter и на странице председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, которые вдохновили мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - написала она.

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Она также написала, что будущее Украины - это членство в Европейском Союзе.

Стефанчук встретился с Метсолой и обсудил с ней путь Украины к полноправному членству в ЕС.

"Обсудил также санкции против РФ. Должны остановить все возможности обхода этих санкции. Поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку, за макрофинансовую помощь. Затронули предложения Китая по так называемому "мирному договору". Акцентировал, что мы имеем формулу мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским. И именно к поддержке этой инициативы мы призываем мир", - сообщил он.

Визиты иностранных ГОСТов в Украину во время войны

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в пятницу 24-го февраля прибыл в столицу Украины с визитом. Его встретил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Министерство иностранных дел Венгрии работает над визитом своего премьер-министра Виктора Орбана в Киев.

20 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом.