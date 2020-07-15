Глава аппарата Верховной Рады подал в отставку

Депутаты 20 сентября 2019 года назначили руководителем аппарата парламенту Вячеслава Штучного.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя аппарата Верховной Рады Украины. Считаю его решение очень мудрым и взвешенным", - говорится в сообщении.

Качура также добавил к своему посту фото якобы заявления Штучного от 15 июля.

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В то же время на сайте ВР зарегистрирован проект постановления об увольнении Штучного с должности руководителя аппарата Верховной Рады (№3850).

В документе отмечается, что Штучного предлагается уволить в связи с подачей соответствующего заявления.

Напомним, 20 сентября 2019 года Верховная Рада назначила Штучного руководителем аппарата парламента.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

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