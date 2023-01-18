Сегодня утром в результате падения вертолета погибли министр, замминистра и госсекретарь МВД.

Кабинет министров Украины сегодня планирует назначить исполняющего обязанности министра внутренних дел, сообщила УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Ольга Куришко.

"Планируется заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о назначении и. о министра", - сказала она.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире национального телемарафона сообщил, что обязанности погибшего Дениса Монастырского временно будет исполнять один из заместителей.

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За нового главу МВД должен проголосовать парламент после того, как правоохранительный комитет согласует кандидатуру.

Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в комментарии LIGA.net, что правительство определит, кто именно из заместителей Монастырского будет исполнять обязанности министра.

Гибель Монастырского - что известно об авиакатастрофе в Броварах

Сегодня, 18 января, вблизи детсада в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. На его борту находилось девять человек: шесть представителей оперативной группы МВД, в частности, руководство министерства – министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, а также трое членов экипажа ГСЧС. Все, кто был на борту вертолета, погибли.

Известно, что в результате трагедии погибли 16 человек, из них - трое детей. Госпитализированы 30 человек, среди них – 12 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства падения вертолета.

Следователи Службы безопасности начали досудебное расследование по факту падения вертолета. Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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