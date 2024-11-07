Франк-Вальтер Штайнмайер призвал все стороны "действовать ответственно".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер готов распустить парламент страны и объявить новые выборы в Бундестаг. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает Reuters.

Издание напоминает, что это заявление прозвучало после распада трехсторонней коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем. При этом глава ФРГ призвал все стороны "действовать ответственно".

"Сейчас время не для тактики и хитрости, а для ума и ответственности", - подчеркнул Штайнмайер.

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Как известно, Шольц заявил, что готов к голосованию по вотуму доверия правительству. Только после принятия отрицательного решения по этому вопросу Штайнмайер имеет право назначить новые выборы.

Распад коалиции в Германии

Как сообщал УНИАН, в Германии распалась правительственная коалиция после того, как канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Впоследствии вице-канцлер Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции.

После этого Линднер рассказал о ссоре с Шольцом. По его словам, он предлагал передать Украине то, что ей больше всего необходимо для эффективной защиты от России, - крылатые ракеты Taurus.

Как сказал Линднер, Шольц категорически отверг это предложение и взамен сообщил об увольнении министра с должности.

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