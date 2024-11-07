Кристиан Линднер убежден, что Шольц неправильно подходит к вопросам военной помощи Украине.

В Германии распалась правительственная коалиция. Уволенный с должности министра финансов Кристиан Линднер обвинил канцлера Олафа Шольца в препятствовании военной поддержке Украины, пишет Berliner Zeitung.

По словам Линднера, развалу коалиции предшествовал спор между ним и Шольцем относительно проблем с нехваткой финансов в федеральном бюджете. Так, Шольц якобы настаивал на необходимости выделить Украине три миллиарда евро, тогда как сам Линднер, ссылаясь на тяжелую финансовую ситуацию в Германии, предлагал лучший вариант: передать Украине то, что ей больше всего необходимо для эффективной защиты от России - крылатые ракеты Taurus.

По словам Линднера, Шольц категорически отверг это предложение и вместо этого сообщил об увольнении министра с должности.

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Германия сокращает помощь Украине из-за финансовых проблем

Как писал УНИАН, уже около двух лет Германия страдает от экономического замедления, которое грозит переходом в полноценную рецессию. Аналитики объясняют это в частности прекращением поставок дешевых российских энергоносителей, от которых немецкая экономика зависела многие десятилетия.

В августе стало известно о намерении немецкого правительства резко сократить объемы военной помощи Украине в последующие годы. Все из-за дефицита бюджета. Сообщалось, что Берлин уже прекратил оплачивать заявки на экстренные внеплановые заявки, которые возникают из-за текущей ситуации на фронте.

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