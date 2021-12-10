На встрече Венедиктова обсудила с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде сотрудничество в вопросе возврата украденных активов.

Во время рабочей поездки в США генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде сотрудничество в вопросе возврата украденных активов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора. В частности, на встрече Венедиктова отметила, что выявление и розыск средств и имущества, а также их возвращение является стратегической задачей.

"Лишение правонарушителей незаконно полученного – важный предохранитель совершения новых коррупционных преступлений. И для нас важно сотрудничество в этом вопросе во всех юрисдикциях и передовые практики", - отметила генпрокурор.

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В свою очередь представители Всемирного банка обозначили возможности обмена опытом и проведения совместных с Офисом Генпрокурора экспертных мероприятий по этим вопросам.

Как сообщал УНИАН, перед этим Ирина Венедиктова во время визита в США пообщалась с Джейми Уайтом - заместителем Торгового представителя США относительно перспективы сотрудничества и обмена опытом между странами. Венедиктова отметила, что в Офисе Генпрокурора еще с прошлого года работает специализированное подразделение, которое занимается противодействием незаконному давлению на бизнес.

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Автор: Ирина Погорелая