По мнению эксперта, могут быть различные сценарии развития событий.

Выборы городского головы Харькова после смерти Геннадия Кернеса состоятся в следующем году и будут ожесточенными, поскольку последние 10 лет он был фигурой №1 в городе.

Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала «Украина 24». Он считает, что на местных выборах в Харькове у Кернеса не было конкурентов.

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«В нынешней ситуации надо проводить повторные выборы городского головы, потому что после победы он пусть и заочно, вступил в полномочия городского головы. Но по закону надо провести новые выборы. Они состоятся в следующем году. За это еще надо депутатам парламента проголосовать, чтобы назначить эти повторные выборы. Если это произойдет, то ... почему я так говорю? Потому что у нас была ситуация в Луцке, когда ушел из жизни мэр города Николай Романюк, но выборы не назначали несколько лет», - заявил политолог.

Поэтому, по его мнению, могут быть разные сценарии развития событий.

«Но, скорее всего, выборы состоятся и будут ожесточенными, потому что последние 10 лет Кернес был фигурой №1 в Харькове, и у него не было конкурентов. Явного фаворита нет, борьба будет очень конкурентной, острой. Только кого бы ни избрали мэром Харькова, он будет работать с тем городским советом, где доминируют представители партии Кернеса, они будут и в дальнейшем влиять на ситуацию в городе», - отметил Фесенко.

Смерть Геннадия Кернеса

17 декабря стало известно, что переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова переходят к секретарю мэрии.

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Автор: Андрей Василюк