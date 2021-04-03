По словам народного депутата Алексея Гончаренко, Виктор Медведчук в интервью российскому пропагандистскому телеканалу допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком и депутатом от «ОПЗЖ» Тарасом Козаком государственной измены.

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Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и обнародовал фото соответствующее письмо от Офиса генпрокурора.

"ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - написал он.

Гончаренко отметил, что его заявление касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

"Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО против Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - пояснил депутат.

В пресс-службе ГБР на обращение УНИАН по этому поводу пока не предоставили разъяснений.

Санкции против Медведчука и Ко

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

Дело против Медведчука: что известно

Ранее в ГБР сообщили, что дело против кума Путина и депутата Рады Виктора Медведчука, открыто еще в 2019 году, до сих пор в процессе досудебного расследования. Речь о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось", - информируют в ГБР.

В феврале 2019 года Генпрокуратура открыла производство по обращению тогда депутата Андрея Тетерева против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и государственной измене.

29 января 2019 года Виктор Медведчук на партийном съезде объявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. Общественность восприняла идею кума Путина негативно.

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Автор: Анна Нагорная