Зеленский сменил официальную одежду на удобные кофты и штаны в стиле милитари.

Пользователи соцсети разобрали лук президента Украины Владимира Зеленского, в котором он встретился с британским премьером Борисом Джонсоном в Киеве 9 апреля.

Как выяснил пользователь Facebook Андрей Пиндик, вся одежда Зеленскому обошлась в около 3,5 тысячи гривень, включая обувь и футболку.

Во время прогулки по Крещатику Зеленский был одет в оливковую флисовую кофту за 386 гривень, тактические брюки по 1010 гривень, футболку ВСУ за 200 гривень и был обут в кроссовки Saucony Jazz Camo за 1959 гривень.

С начала полномасштабного вторжения Зеленский изменил официальную одежду на удобные кофту и штаны в стиле милитари европейского и украинского производства.

Эксперты по стилю обратили внимание, что при этом украинский глава воздерживается от военной формы, чтобы не присваивать заслуги ВСУ себе.

Бучу после освобождения от российских оккупантов Зеленский посещал в кроссовках всего за 50 долларов. Тогда как президент страны-агрессор Владимир Путин выступал перед россиянами на концерте в Лужниках в куртке за 1,5 миллиона рублей.

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