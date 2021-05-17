Еще не так давно Медведчука считали потенциальным каналом связи с российскими властями, но теперь к нему относятся как к голосу Кремля в Украине.

Став президентом Украины, Владимир Зеленский старался не провоцировать Москву. Но один его поступок разозлил Кремль. Киев начал наступление против пророссийского олигарха Виктора Медведчука, которого Владимир Путин сделал крестным отцом своей дочери.

В феврале украинское правительство ввело санкции против него, заморозив его активы и заблокировав три телеканала под его контролем. Эти телеканалы обвинили в распространении дезинформации, - пишет Financial Times. Наступление Зеленского против олигарха стало выражением его разочарования заблокированным мирным процессом, который так и не приблизил конец войны на востоке Украины. Однако, по мнению некоторых аналитиков, такой его шаг мог стать причиной массового стягивания войск России до украинской границы в прошлом месяце.

Читайте такжеУ Путина прокомментировали идею обменять Медведчука на украинских пленников КремляИздание напоминает, что на прошлой неделе украинские прокуроры начали требовать ареста Медведчука по обвинениям в государственной измене. В пятницу Путин нанес "удар в ответ", сказав, что Москва отреагирует "быстро и должным образом, учитывая все угрозы для нас". Он добавил, что Украину "медленно, но уверенно превращают в антипода России, этакую Антироссию".

Financial Times напоминает о том, что США призвали Зеленского подавить украинских олигархов и усилить борьбу с коррупцией. 66-летний Медведчук в начале 2000-х годов был главой администрации президента. Но до того построил карьеру юриста, прежде чем перейти в банковскую сферу и энергетику. Предшественники Зеленского использовали его как канал связи с Москвой. Это также сыграло свою роль во время переговоров в Минске, призванных остановить войну на Донбассе.

Но в последнее время прозападная украинская власть рассматривала Медведчука как голос Кремля, который ретранслировал российские взгляды через подконтрольные телеканалы. Кроме того, он возглавляет партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - самую пророссийскую политическую силу, которая выступает против интеграции Украины с НАТО и ЕС.

"Медведчук не просто олигарх, он в первую очередь десятилетиями был агентом влияния Кремля в Украине. Это делает его очень опасным для украинской национальной безопасности", - сказал неназванный советник Зеленского, объясняя, что преследование Медведчука - это часть более широких усилий, нацеленных на борьбу с влиянием олигархов на экономику и политику страны.

Читайте такжеРазумков рассказал, что будет с депутатством МедведчукаFinancial Times пишет, что Медведчук повторял требования Москвы для окончания войны на Донбассе. Он призвал Украину начать прямые переговоры с марионетками России на захваченных территориях, а также предоставить так называемым "республикам" автономию с правом накладывать вето на интеграцию страны в ЕС и НАТО.

"Он - актив Путина внутри Украины.(...) Он, словно магнит, притягивает все пророссийские группы, пророссийские настроения", - сказала глава Украинского форума в Chatham House Орыся Луцевич.

По словам редактора Detector Media Натальи Лигачевой, до закрытия телеканалы Медведчука годами транслировали "почти те же утверждения, что и государственное телевидение России".

"Путина выставляли героем, Россию дружественной страной, с которой нам нужно строить дружеские связи. Нашим врагом называли Запад, а украинцев - фашистами. Хотя... украинцы якобы и вообще не настоящий народ", - пояснила она.

Лигачева добавила, что с помощью "говорящих голов" или длиннющих монологов самого Медведчука телеканалы распространяли утверждения, что Россия якобы "не атакует Украину, это Украина атакует саму себя и виновата во всем. Что в стране продолжается гражданская война". Медведчук неоднократно отрицал, что владеет телеканалами 112, NewsOne и Zik. Формально они принадлежат его соратнику и пророссийскому депутату Тарасу Козаку, которого на прошлой неделе тоже обвинили в поражении. Украинские правоохранители говорят, что он бежал в Россию. Сам Медведчук уверяет, что Козак в Беларуси.

Читайте также"Очень недружественное заявление": в Раде ответили Путину, который вступился за МедведчукаАдминистрация Зеленского и независимые эксперты указали на доказательства того, что Кремль фактически финансировал телеканалы и политическую деятельность Медведчука и его соратников через передачу им доходного энергетического бизнеса в России. Расследование все еще продолжается. Но Генеральная прокуратура Украины и глава СНБО говорят, что пока обвинения против Медведчука и Козака в измене связаны с двумя отдельными эпизодами. В частности, речь идет о передаче России информации о тайном военном подразделении ВСУ.

"Битва Зеленского против Медведчука - это битва против Путина", - сказала изданию глава правления сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко.

Financial Times также отмечает, что олигарх, используя свои политические позиции, подорвал усилия Зеленского по проведению реформ. Президент Украины пытается расчистить чрезвычайно коррумпированную судебную систему, многие судьи которой были назначены во времена пророссийского президента Виктора Януковича, который в 2014 году бежал в Россию.

Читайте такжеВенедиктова заявила, что прокуратура собирается обжаловать домашний арест МедведчукаПытаясь вбить клин между Киевом и его союзниками на Западе, а также сорвать передачу помощи от МВФ на 5 миллиардов долларов, депутаты из партии Медведчука в прошлом году через нереформированный Конституционный суд заблокировали новые украинские антикоррупционные ведомства.

Издание пишет, что политолог Михаил Погребинский, который назвает себя "другом" Медведчука, обвинил Зеленского в том, что он пытается закрыть рот неудобным СМИ. Также он считает, что украинский президент пытается раздавить лидера партии, которую поддержали 3,5 миллиона избирателей в 2019 году.

Но рост президентского рейтинга Зеленского в последнее время говорит, что "подавление российских марионеток в Украине пользуется широкой поддержкой украинского общества", - сказала Луцевич.

"Удивительно, что после вторжения в Крым и на Донбасс Медведчук все равно смог так долго действовать и укреплять свое влияние", - сказала она.

Дело против Медведука и казака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ), проведения подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Проминь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Козак находится за пределами Украины.

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Перевод: Лесь Дымань