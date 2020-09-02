Президент отметил, что распространяемая в СМИ информация о том, что уже почти все средства из него потрачены не соответствует действительности.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в фонде борьбы с COVID-19 есть «почти все средства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Комментируя информацию о том, что якобы фонд борьбы с COVID-19 уже почти пуст, Зеленский сказал:

«Это неправда, это история с большим фейком, которые подогревают разные люди, журналисты... спрашивайте министра здравоохранения, премьер-министра. Они достаточно часто коммуницируют эту информацию, с COVID-ным фондом все в порядке».

Президент отметил, что с этим фондом «все в порядке», «там почти все средства есть».

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Что известно о Фонде борьбы с коронавирусом

Согласно данным Минфина, по состоянию на 24 июля правительство распределило 66 млрд гривень средств фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из фонда достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете на 2020 год для фонда.

Кассовые расходы средств Фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд гривень.

«Прежде всего 16 млрд гривень выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах», - говорится в сообщении.

Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн - на пособие по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн было выделено Минсоцполитики для физлиц-предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет.

«Также 2,5 млрд гривень направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 млрд гривень пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог», - отметили в министерстве.

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Автор: Константин Гончаров