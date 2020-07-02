Финансируемые Порошенко радикалы готовят к сентябрю очередной Майдан - Рабинович

Депутат подчеркнул, что после публикации «пленок Байдена – Порошенко» должно было начаться активное расследование по этим фактам.

Все националистические организации в Украине напрямую начали финансироваться пятым президентом Петром Порошенко, и сейчас они заняты подготовкой очередного Майдана – ориентировочно на сентябрь.

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович в эксклюзивном комментарии телеканалу «112 Украина».

Он также рассказал детали подготовки очередного Майдана на начало осени.

«Из «схрона» вылез бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош и заявил: «Пора идти на Киев и свергать нынешнюю власть». Лично меня это не удивляет – радикалы постоянно так делают: откроют крышку «схрона», «гавкнут» что-то и залезут назад. Но факт вот в чём: все знают, что националистические организации Украины сегодня начали финансироваться напрямую экс-президентом Петром Порошенко, и они готовят очередной Майдан ориентировочно к сентябрю. Этот Майдан финансируется из-за рубежа за деньги, которые за время своего правления экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с вице-президентом США Джо Байденом неплохо «подбили», – заявил политик.

При этом Вадим Рабинович подчеркнул, что после публикации «пленок Байдена – Порошенко» должно было начаться активное расследование по этим фактам.

«Но мы уже традиционно для этой власти наблюдаем тишину. Никого не смущает и то, что там прямым текстом сказано: в угоду «западным партнерам» тарифы для населения подняли на 100%. Но сегодня некоторые люди еще и поддерживают Порошенко! Я уверен, что скоро он начнет рассказывать, что крепостничество и рабство – это уверенность в завтрашнем дне и гарантированные рабочие места», – резюмировал Вадим Рабинович.

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