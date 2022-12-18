Глава государства заявляет, что Украине необходима прочная поддержка всей Европы и Соединенных Штатов, чтобы президент РФ Владимир Путин не применил ядерное оружие.

Вероятность применения Россией ядерного оружия не будет зависеть от действий Украины даже в случае освобождения украинской армией оккупированного Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI. В частности, у президента спросили, началась ли операция по освобождению Крыма.

"Это очень сложный вопрос. Сама операция еще не началась. Когда она начнется - вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей. И это очень важно. В нашем внутреннем желании. И это очень важно. В прочности граждан. В единстве отношения к этому. Не просто на словах: Крым - это Украина. Этого мало. Надо быть готовыми идти, потому что никто просто так Крым не отдаст", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности.

"Поэтому я считаю, что начало есть", - заявил президент.

При этом у Зеленского уточнили, поедет ли он после войны на морской отдых в Крым и произойдет ли это летом 2023 года.

Президент Украины подтвердил, что хочет поехать на море, потому что любит Крым.

"Я просто был там много раз много лет подряд. Я там был. Я очень любил Крым и моя жена. И поэтому я охотно приеду в наш украинский деоккупированный Крым на море", - подчеркнул Зеленский.

В то же время президент сказал, что посещение Крыма летом было бы неплохим вариантом.

Также у него спросили, что он ответит западным политикам, которые говорят, что освобождать Крым - это провоцировать "русского медведя".

"Я просто хочу сказать, что если Путин решил применять в какой-то момент ядерное оружие - это не зависит от того, хочет Зеленский забрать назад наш Крым, хочет ли общество поехать к себе на море. Здесь вопрос не в море. Это вопрос не в том. Это не связано с нашими шагами. Путин, если он хочет применить ядерное оружие, он его применит", - заявил Зеленский и напомнил, что ранее российский президент обещал всем, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, что полномасштабного вторжения в Украину не будет, но произошло по-другому.

Зеленский добавил, что нельзя верить людям, которые говорят одно, а действуют так, как лично решили они.

"Он (Путин) действует, как выгодно ему, не его людям, не Российской Федерации, никому. А как выгодно ему", - сказал Зеленский.

Президент Украины сказал, что возможность использования любого оружия Россией зависит от прочности объединения Украины со всей Европой, Соединенными Штатами и всем миром. "И когда он будет видеть эту прочность - он ничего не будет использовать. Несмотря на то, куда пойдет Украина, в том направлении или в другом. А если мир ослабит позиции поддержки Украины - он использует любое оружие. Поверьте мне", - подчеркнул Зеленский.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, введя туда войска и проведя фейковый ререфендум о присоединении к РФ.

В настоящее время российские оккупанты уже готовятся отражать атаки украинских Сил обороны на полуострове. В частности, они обустраивают укрепления, в том числе и на береговой линии, опасаясь высадки украинского десанта.

Недавно советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что через шесть месяцев Украина вернет Крым. Чиновники в США считают, что Киев имеет военный потенциал, чтобы сделать это, но добавляют, что у Украины нет ближайшей цели по возвращению Крыма и военное наступление не является неизбежным.

Вас также могут заинтересовать новости: