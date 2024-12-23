Виталий Саенко

В частности, премьер Словакии хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет помогать российскому диктатору Владимиру Путину зарабатывать деньги для финансирования войны против Украины.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в сети X, после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ.

По убеждению Зеленского, Фицо и Путин просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. "Они боятся реакции общественности", - отметил Зеленский в соцсети X.

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"Москва предоставляет значительные скидки для Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатные - за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уточнил, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе.

"Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот - хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина теряет людей из-за войны, которую начал Путин, и поэтому, в Украине считают, что такая помощь Путину является аморальной.

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"Господин Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости, то есть для него этот вопрос не является вопросом безопасности. Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Другие доходы приносит нефтяная труба, которая проходит через украинскую территорию и дает еще 500 миллионов долларов в год, что помогает господину Фицо", - добавил Зеленский.

Итак, как считает президент Украины, ключевая цель Фицо - вести дела с Россией, и именно это ему выгодно.

"Это на самом деле большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?", - подытожил Зеленский.

Что еще известно о визите Фицо в Россию

Как сообщал УНИАН, недавно Фицо посетил Москву и встретился с инициатором войны против Украины Путиным, которого Россия начала называть "лидером Европы". Это будет использовано в целях пропаганды.

Сам Фицо говорил, что якобы едет на визит к Путину из-за вопроса прекращения транзита российского газа через Украину. Однако какими были реальные цели - неизвестно.

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