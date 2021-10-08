Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Работнику охраны "Укрэксимбанка" сообщено о подозрении в препятствовании работе журналистов программы "Схемы" и насильственных действиях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 8 октября 2021 года в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы", третьему лицу, а именно работнику охраны банка, сообщено о подозрении по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов " и "умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

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4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их насильно в течение часа удерживали в кабинете председателя правления банка.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

7 октября Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Также было вручено подозрение второму подозреваемому в препятствовании профессиональной деятельности журналистов "Радио Свобода" - директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову.

Сегодня, 8 октября, Мецгеру сообщено новое подозрение - в незаконном лишении свободы человека.

Автор: Наталья Хаджи