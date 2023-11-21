Предполагается обеспечить поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей в течение трех лет.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об увеличении состава Национального антикоррупционного бюро Украины еще на 300 человек. За это решение проголосовали 323 народных депутата.

Речь идет о правительственном проект Закона О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно усиления институциональной способности НАБУ (№10203-1).

Им предполагается установить, что предельная численность центрального и территориальных управлений НАБУ составляет одну тысячу человек, в том числе не более 750 человек начальствующего состава.

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В действующем же положении отмечается, что предельная численность центрального и территориальных управлений НАБУ составляет 700 человек, в том числе не более 500 человек начальствующего состава.

Законопроектом предусматривается обеспечить поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: по 100 должностей ежегодно в 2024-2026 годах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие и реализация усилят кадровый потенциал НАБУ, что, в свою очередь, обеспечит повышение эффективности и результативности в раскрытии и предупреждении коррупционных преступлений.

Дела НАБУ - последние новости

Сегодня, 21 ноября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами.

Депутат предложил топ-чиновнику неправомерную выгоду за выделение из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко. Он является председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

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