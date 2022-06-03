Европейский Союз решительно осуждает указы президента России, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей.

Европейский Союз не признает российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Европейский Союз решительно осуждает указы президента России от 25 и 30 мая, которыми был упрощен процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины на территории Херсонской и Запорожской областей, которые временно находятся под военным контролем российских оккупационных военных, а также украинским детям, лишенным родительского ухода, и недееспособным лицам из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - отмечает Боррель.

В этой связи Европейский Союз не будет признавать этих паспортов, выданных как составляющая захватнической войны России против Украины.

"Европейский Союз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранную и легитимную власть на местах. Европейский Союз также осуждает попытки ввести российский рубль как параллельную к украинской гривне валюту, а также попытки навязать российские программы и учебные материалы, а также изменить язык обучения в школах тех районов Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под незаконным контролем российских оккупационных вооруженных сил", - отметил Боррель.

В то же время, любые попытки изменить статус частей территории Украины являются явным нарушением международного права, Устава ООН и Конституции Украины.

"Они в дальнейшем подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны Европейским Союзом. Россия, ее политическое руководство, а также все те, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права, будут привлечены к ответственности за эти незаконные действия", - добавил высокий представитель ЕС.

Кроме того, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призывает Российскую Федерацию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили такой указ и подчеркнули, что этот документ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий приобретать российское гражданство.

В МИД добавили, что незаконная паспортизация на Херсонщине и в Запорожской области, так же как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, согласно статье 45 Гаагской Конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

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