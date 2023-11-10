Глава Офиса президента считает, что нарративы о переговорах в западные СМИ вбрасываются именно со стороны россиян.

При президенте Владимире Зеленском Украина не пойдет на подписание договоренностей по типу "Минск-3". Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Наталии Мосейчук.

Он отметил, что западные партнеры ни разу не оказывали давления по поводу проведения переговоров с РФ, и не предлагали этого делать. "Наши партнеры всегда говорят: когда, как и о чем говорить - это абсолютно только решение Украины, украинского народа, украинского руководства", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента считает, что нарративы о переговорах в западные СМИ забрасываются именно со стороны россиян.

"Безусловно. Они об этом говорят, они это не скрывают. Но я могу четко сказать, что при этом президенте ни одного Минска-3 не будет", - подчеркнул Ермак.

Ермак также отметил, что отказ от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО "не обсуждается ни в одном формате".

"Позиция - неизменна. Никакие условия относительно наших территорий, нашей независимости, нашего суверенитета неприемлемы. И сегодня мы даже не слышим этого ни от одного из наших партнеров. Это не предмет для обсуждения. И я считаю, что это очень систематически подбрасывается россиянам, из разных источников, и к сожалению это подхватывают СМИ", - сказал глава ОП.

Мирные переговоры с РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что представители США и ЕС якобы начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией. Отмечалось, что Украина якобы будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные дискуссии о мирных переговорах. В Государственном департаменте США заявили, что не знают о разговорах с Украиной относительно мирных переговоров с Россией и в очередной раз подчеркнули, что любые переговоры являются делом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг информацию о том, что кто-то из лидеров стран Европейского Союза, США или других партнеров давил на него по поводу переговоров. В то же время глава государства заверил, что Украина открыта для мирных инициатив любых стран, если в их основе лежит необходимость полного вывода российских войск с суверенной территории Украины.

Между тем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов поясил, почему мирные переговоры с РФ сейчас невозможны. По его словам, переговоры якобы о мире нужны России, чтобы накопить силы для новой фазы войны.

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