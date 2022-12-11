Лидеры среди прочего обсудили темы, касающиеся Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств среди прочих тем обсудили Украину.

"Состоялся телефонный разговор Эрдогана с российским коллегой Путиным. Обсуждались региональные вопросы, в частности, энергетика, турецко-российские отношения, зерновой коридор и борьба с терроризмом", - сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Отмечается, что Эрдоган и Путин обговорили зерновое соглашение. Турецкий лидер отметил, что по "зерновому коридору" можно экспортировать разные продукты и другие товары.

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Также Эрдоган "выразил искренние пожелания скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной".

"На переговорах обсуждались отношения между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики, вопросы борьбы с терроризмом и региональные вопросы", - говорится в сообщении ТАСС.

Позиция Турции по войне в Украине - что известно

22 июля Украина и Россия подписала соглашения с ООН об экспорте украинской аграрной продукции Черным морем. При этом посрдеником выступала Турция.

29 октября Москва заблокировала реализацию "зерновой инициативы" из-за якобы "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму. 218 судов оказались заблокированы на своих позициях.

2 ноября Россия вернулась к выполнению обязательств "зернового соглашения", а уже 14 ноября президент Владимир Зеленский заговорил о расширении зернового коридора.

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