В ОП рассказали о состоянии здоровья больной коронавирусом жены Зеленского

Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под присмотром врачей.

Жена Президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы.

Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.

Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

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Пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.

Жена Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под присмотром врачей.

Владимир Зеленский и дети здоровые будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.

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