В ОП рассказали о состоянии здоровья больной коронавирусом жены Зеленского
14:39, 18 июня 2020Политика
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Елена Зеленская проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под присмотром врачей.
Елена Зеленская находится в больнице / фото president.gov.ua
Жена Президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больницы.
Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.
Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
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Пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность – 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное.
Жена Президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под присмотром врачей.
Владимир Зеленский и дети здоровые будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.
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