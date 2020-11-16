У спикера парламента и его первого заместителя обнаружили коронавирус.

Пока спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков лечится от COVID-19, обязанности главы парламента будет исполнять его заместитель, народный депутат от «Батькивщины» Елена Кондратюк.

Читайте такжеЗаседание ВР во вторник "состоится однозначно", несмотря на вспышку COVID-19 – нардепОб этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от партии «Голос» Ярослав Юрчишин, опубликовав соответствующее распоряжение.

«Кажется, впервые Верховную Раду Украины возглавляет женщина. Пусть и временно. Что-то указывает на то, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не отправят на локдаун рабочих дней. Что тоже возможно», - написал он.

Заявил об этом и сам Разумков во время заседания согласительного совета парламента:

«Я продолжаю работать из дома, в удаленном режиме, но не все можно делать в таком формате: ни вести заседание согласительного совета, ни вести заседание Верховной Рады, ни даже голосовать. На минувшей неделе мной было издано распоряжение о временном возложении обязанностей на заместителя председателя ВР Елену Константиновну Кондратюк».

COVID-19 у руководства Верховной рады: что известно

11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19.

12 ноября первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк. Накануне она отметила, что готова вести заседания парламента.

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Автор: Катерина Шварц