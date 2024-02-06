Вручение повесток через электронный кабинет военнообязанного позволит обгонять врага, отметил политик.

Мобилизация в Украине 2024 может измениться, власти планируют, что военнообязанные украинцы (от 18 до 60 лет) в Польше тоже будут пользоваться электронным кабинетом и получать там повестки.

В парламенте могут быть представлены и другие эффективные варианты вручения повесток военнообязанным, поделился мнением с "РБК-Украина" нардеп Александр Завитневич. По словам политика, вручение повесток через электронный кабинет позволит обгонять противника.

"Расчеты показывают, что другие варианты вручения повесток не позволяют опережать врага во времени реагирования, а значит создают предпосылки того, чтобы враг получал контроль над ситуацией с соответствующими последствиями", - подчеркнул парламентарий.

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Со скольки лет мобилизация в Украине, и что может измениться - очень важные новости

В нашей стране сейчас мобилизируют людей, которым есть 27 лет. 30 января Кабмин передал в Верховную Раду новый проект закона (№10449) насчет мобилизации, который предусматривает, в том числе создание электронного кабинета военнообязанного на базе реестра военнообязанных под названием "Оберіг". В документе также прописано снижение мобилизационного возраста до 25 лет.

Киевский адвокат Кристина Очкур отмечала, что, согласно законопроекту, военнообязанным украинским мужчинам, которые находятся за границей, угрожает неприятный сюрприз - они смогут получать услуги консулов только в том случае, если будут иметь военно-учетные документы.

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