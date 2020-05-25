Эксперт назвал причину, по которой ОПЗ несет огромные убытки

По оценкам специалистов, Одесский припортовый завод ежемесячно недополучает 7 млн долларов прибыли – из-за сомнительных схем продолжения контрактов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По данным из открытых источников, Одесский припортовый завод заключил контракт с «АгроГазТрейдинг» на переработку сырья в прошлом году, затем контракт был продлен несколько раз.

«В последний раз, например, в марте этого года, был проведен якобы прозрачный конкурс, на котором победителем стала компания «Укрнефтебурение» с предложением за переработку тонны карбамида 77 долларов. Второе место заняла «АгроГазТрейдинг», которая давала 67,5 долларов. И что вы думаете, Наблюдательный совет ОПЗ отменила результаты конкурса из-за «рискованности предложения» «Укрнефтебурение», – отметил Голобуцкий.

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Далее, по его словам, начало происходить что-то непонятное.

«Наблюдательный совет обновляет состав Правления ОПЗ, и это новое Правление продолжает соглашение с АГТ до 30 июня, но по цене за переработку карбамида... 51 доллар. Это существенно меньше, чем эта компания предлагала на конкурс! Новый конкурс был назначен на 1 мая, но из-за «карантина» перенесен на 10 июня. По оценкам экспертов, за время действия продленной соглашения ОПЗ ежемесячно недополучает прибыли 7 миллионов долларов», – отметил Голобуцкий.

По мнению эксперта, у каждого президента есть свои грабли, но есть и общие для всех.

«У Зеленского на одни из них продолжают наступать – это Одесский припортовый завод. Власть молчит. То есть грабли на месте – на них продолжают наступать и Президент Зеленский, и Премьер Шмыгаль, и другие представители команды», – отметил эксперт.

Сейчас, по словам эксперта, Одесский припортовый завод решил вынести на обсуждение условия конкурса и обнародовал их.

«Похоже, что условия конкурса выписаны самой компанией АГТ. Конечно расчет идет на то, или никто не придет на такой «прозрачный» конкурс, или затягивается время для проведения нормального прозрачного отбора. В который раз АГТ получит продление договора с ОПЗ на глазах у международных и отечественных игроков, которые готовы предложить лучшие условия, чем они. То есть ОПЗ потеряет еще больше на сомнительных сделках», – написал Голобуцкий.

Как отмечает в своем посте эксперт, пока счета Одесского припортового завода арестованы, а завод работает по так называемой давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. Завод зарабатывает на переработке.

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