Украинского посла в Грузии нет с 1 марта 2022 года, после того как президент Владимир Зеленский отозвал его.

Власти Украины намерены назначить на пост посла в Грузии Владимира Лукьянова.

Как узнало грузинское издание "Формула", что почти все процедуры для назначения согласованы. Лукьянов начнет работу в Тбилиси в начале февраля.

Сейчас Лукьянов работает в Министерстве иностранных дел. Работа в Грузии станет его первой дипломатической миссией.

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Почему испортились отношения Украины и Грузии

1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова в ответ на "аморальную позицию" грузинских властей, которые отказались ввести санкции против РФ и не дали разрешения на вылет добровольцам, отправляющимся воевать против РФ на стороне Украины.

Это решение Зеленского в Грузии восприняли как недружественный шаг. Также грузинские власти постоянно критикуют временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.

Также отношения Украины и Грузии обострились из-за бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме в плохом состоянии здоровья. У него украинское гражданство, поэтому Украина обратилась к властям Грузии с просьбой отправить Саакашвили в Киев на лечение.

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