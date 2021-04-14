По словам Дудкина, деньги для залога депутаты взяли со своих зарплат.

Юрия Дудкина, которого СБУ подозревает в государственной измене, отпустили из изолятора временного содержания: депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесли за политического "эксперта" 2 млн грн залога.

Читайте такжеЗеленский ввел в действие санкции против Януковича, Азарова и других чиновниковВстречать Дудкина под изолятор пришел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Черный, сообщает "Громадське". По словам самого Дудкина, средства на залог депутаты собрали со своих зарплат.

Дело Юрия Дудкина: что известно

24 февраля СБУ объявила "эксперту" Дудкину о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

25 февраля Печерский суд взял его под стражу на 2 месяца. Впоследствии стало известно, что ему разрешили выйти из-под стражи при условии внесения залога.

В Службе безопасности считают, что Юрий Дудкин создал сеть из нескольких веб-ресурсов (группы в социальных сетях, Youtube-каналы) и отдельных блогеров, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах он, по информации спецслужбы, распространял заказной контент, в частности от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства News Front.

Также Дудкин выступал на российских телеканалах и в эфирах каналов Виктора Медведчука.

Сам Дудкин называет обвинения против себя наступлением на свободу слова, говорит, что документы сфабрикованы, а власть преступна.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова