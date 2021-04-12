Завтра Дудкин может оказаться на свободе.

Суд изменил меру пресечения пропагандисту закрытых телеканалов Козака-Медведчука Юрию Дудкину.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от пророссийской ОПЗЖ и соратник Медведчука Ренат Кузьмин.

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"Эксперту" Дудкину разрешили выйти из-под стражи при условии внесения залога. По информации "Страны", сумма залога составляет 2 миллиона гривень. Как пишет СМИ, залог за пропагандиста будет внесен уже завтра.

25 февраля суд избрал Дудкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Что известно о пропагандисте

24 февраля СБУ объявила подозрение военно-политическому "эксперту", причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины - государственная измена (статья 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (статья 161) Уголовного кодекса.

По заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, Youtube-канала) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front".

"Эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

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Автор: Юрий Годован