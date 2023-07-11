Президент Польши отметил, что в Литве Украину не примут в Альянс.

Президент Польши Анджей Дуда надеется на членство Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. Он не ожидает от саммита Альянса в Вильнюсе какого-либо сигнала о приеме, вместо этого Киеву придется согласиться на формальный шаг.

Издание Welt пишет, что на саммите НАТО в Вильнюсе главными вопросами будут желание Украины присоединиться и возможные гарантии безопасности. По словам президента Польши Анджея Дуды, саммит не даст стартового сигнала для вступления Украины в Альянс.

"Я не думаю, что Украина получит приглашение в НАТО в формальном смысле. Приглашение — важный шаг к членству", — сказал Дуда в интервью для WELT, Bild и Politico. Однако президент Польши дал понять: "Я был бы признателен, если бы такое решение было принято".

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В Вильнюсе Дуда хочет сообщить другим государствам, что министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в ноябре, инициировав процедуру оценки Украины, посылают четкий сигнал, "что процедура приема началась". Он видит шансы на включение процедуры постановки задач в Вильнюсские решения.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия и Франция выступили против членства Украины. Тем не менее стране были предоставлены перспективы присоединения. Киев закрепил в Конституции цель вступления в военный союз в 2019 году. Членство в НАТО во время войны приведет к активации статьи 5

Дуда выразил понимание оговорок о приеме Украины до прекращения огня с Россией: "Если бы Украину приняли в НАТО сегодня во время войны, они потребовали бы выполнения статьи 5. Тогда другим союзным государствам придется помогать Украине защищаться. А потом будет война. Это беспокоит не только Германию".

Поэтому членство в НАТО — это вопрос на время, когда война закончится: "Когда война закончится, я хочу, чтобы Украина была включена как можно скорее", — сказал Дуда. Для президента Украины Владимира Зеленского вступление в НАТО очень важно, потому что оно "поднимет боевой дух солдат и украинского общества".

Президент Польши заявил о готовности своей страны принять участие в возможной миссии НАТО по наблюдению за возможным прекращением огня с Россией. Если будет коллективное решение Альянса о вводе войск "для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение".

Саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает от лидеров стран-членов Альянса на четкий сигнал о приближении Украины к членству. Он указал, что коммюнике будет согласовано и обнародовано "в течение часов".

В свою очередь президент Владимир Зеленский раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита НАТО. По его словам, такая позиция означает, что "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией".

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