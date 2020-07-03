Дубинский о главе НБУ: нужно обсуждать не отставку Смолия, а его посадку

Из-за спекулятивных действий Смолия Нацбанк опускал курс доллара с 30 до 25 грн, заявил нардеп.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил о масштабной схеме Национального банка Украины, с помощью которой из государственного бюджета исчезают миллиарды, а также заявил, что главу НБУ Якова Смолия "нужно посадить в тюрьму".

Об этом нардеп рассказал в политическом шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы должны обсуждать не отставку Смолия, а его посадку. Именно при нем курс доллара к гривне закладывался на уровне 30 гривень за доллар до 25 гривень за доллар. И под него рассчитывались все плановые показатели, в том числе и на таможне, для доходов в бюджет. В итоге из-за спекулятивных действий Смолия, когда за деньги иностранных спекулянтов покупались облигации внутреннего займа по колоссальным ставкам до 17% годовых, Нацбанк опускал курс доллара с 30 до 25 грн", - рассказал Дубинский.

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И произошло только из-за ошибочного прогноза и работы главы НБУ.

"Таким образом получаем минус 7 миллиардов доходов в бюджет, дырка по таможне - 43 миллиарда. Итого - минус 50 миллиардов гривен - это только результат работы Смолия и его политики на снижение инфляции. Состоялась реализация масштабной аферы", - считает нардеп.

Он объяснил, что парная ставка равна 6% и рефинансирование под 6%, при том что облигации внутреннего государственного займа Украины приносят 12% в год. Один из крупнейших банков страны - "Альфабанк" с российским капиталом является крупнейшим получателем рефинансирования Нацбанка под 6%, при этом он покупает облигации и получает 12%. Таким образом получается 6% прибыли на деньгах Национального банка. Это деньги украдены из государственного бюджета и выведены на частные банки", - подчеркнул Дубинский.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и подал его президенту Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей".

На следующий день в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772).

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