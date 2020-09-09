Уровень доверия к президенту Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Янукович (26%).

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к ключевым украинским политикам, ему доверяют 44% населения, не доверяют - 51%.Читайте такжеВ Украине значительно снизился уровень доверия к органам власти - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце августа – начале сентября социологической группой "Рейтинг".

"Президент Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков. 44% опрошенных доверяют главе государства, 51% - не доверяют", - говорится в результатах опроса.

Сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 58%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют - 74%, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют - 75%.

По данным опроса, уровень доверия к президенту Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Виктор Янукович (26%).

Как проводился опрос

Опрос проводился 29 августа - 3 сентября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 10000 респондентов.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Погрешность репрезентативности исследования - не более 1%.

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Автор: Константин Гончаров