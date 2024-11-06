В команде Трампа много говорят о заморозке войны между Россией и Украиной.

Капитуляция Украины будет "миром" через силу Путина, а не силу Трампа, поэтому это не в интересах новоизбранного президента США.

Об этом сказала директор аналитического центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук в эфире телемарафона. Она отметила, что на сегодня не известно как новоизбранный президент США Дональд Трамп видит именно завершение войны в Украине. "Есть высказывания представителей его команды о замораживании войны. И здесь вопрос будут ли Украине предоставлены гарантии безопасности - или НАТО, или какие-то военные компоненты, которые будут защищать нас в очень уязвимой фазе и не дадут начать России еще более грубую атаку через год или несколько лет", - отметила Гетьманчук.

Она подчеркнула, что основательно проработать этот вопрос невозможно за 24 часа, потому что нужны договоренности, которые приведут к устойчивому справедливому миру.

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Эксперт отмечает, что тезис о "мире через силу" популярен в Республиканской партии, хотя не всеми ее представителями поддерживается. "Если этот концепт будет принят Трампом, то мы должны всячески объяснять, что капитуляция Украины, попытки дать Путину все что он хочет и не предложить Украине ни гарантий безопасности, ни дальнейшей военной помощи, не дать возможности развиваться Украине как европейскому государству, будет означать мир через силу Путина, а не через силу Трампа, что не в его интересах", - отметила Гетьманчук.

Эксперт напомнила, что до 20 января в Белом доме остается Джо Байден и у Украины есть ряд вопросов, которые были заблокированы из-за избирательной кампании, в частности, относительно разрешения на удары в глубь РФ, предоставление определенных военных средств, которые необходимо решать. "Но не все будут решены. Сейчас нас ждет очень сложная деликатная дипломатия, когда будет одновременно Байден, который может дать нам возможность пережить эти критические месяцы до инаугурации, а с другой стороны нам нужно устанавливать контакты и доносить свои аргументы до Трампа и его команды", - отметила она.

Выборы президента США

Избиратели США избрали республиканца Дональд Трамп 47-м президентом США.

Во время избирательной кампании Трамп обещал за сутки прекратить войну между Россией и Украиной.

Во время первых теледебатов между Трампом и Байденом в июне республиканец "проехался" по ультиматумам Путина по Украине, отметив, что они неприемлемы.

После того, как Трамп во второй раз стал президентом США в своей речи перед избирателями 6 ноября он пообещал завершить все войны в мире, в том числе и в Украине.

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