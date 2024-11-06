Певцы и актеры, которые поддерживали Камалу Харрис, возмущены результатом голосования.

5 ноября в США американцы избрали нового президента. Республиканец Дональд Трамп набрал необходимые 270 голосов и победил на выборах. Его оппоненткой была демократка Камала Харрис, которую поддерживало большинство американских знаменитостей. Некоторые из них отреагировали на поражение политика и возмутились результатами голосования.

Одной из таких была порноактриса Сторми Дэниелс. Как пишет издание Independent, она назвала Трампа "сумасшедшим", а также добавила, что шокирована тем, что "произошло в ее стране". Актриса говорит, что ей стыдно за американцев и она не ожидала такого результата выборов. По мнению звезды, Харрис проиграла на выборах из-за расизма: "Вы не можете сказать мне, что не из-за расизма она не победила".

Еще одной, кто возмутился результатом выборов была рэперша Cardi B. В течение последних недель она активно поддерживала Харрис и выступала на ее предвыборных митингах. Знаменитость призвала американцев голосовать за представительницу Демократической партии, правда, это не помогло Камале стать новым президентом.

Видео дня

Сразу после того, как СМИ начали сообщать, что Трамп лидирует в избирательной гонке, артистка записала видео в свой Instagram. Она написала: "Я ненавижу вас всех". А также звезда опубликовала ролик с маской, который исказил ее лицо и сказала: "Вот почему в некоторых из наших штатов происходят ураганы", говоря о штатах Флорида, Луизиана, Техас и Северная Каролина.

Звезда сериала "Ривердейл" Лили Рейнхарт, комментируя победу Трампа, вспомнила о его сексуальном насилии над женщинами. Как известно, год назад суд признал политика виновным в сексуальном насилии над писательницей Джин Кэррол.

"Я не могу понять чувства женщин, пострадавших от сексуального насилия Трампа. Видеть, как миллионы людей голосуют за этого абьюзера. Мое сердце абсолютно разрывается за этих женщин. Мне очень жаль", - отметила актриса, пишет Independent.

Номинант премии "Оскар", актер Джеффри Райт, который снимался в фильмах "Голодные игры", "Бэтмен", "Западный мир", сделал репост своего старого поста в сети. В частности ранее артист призвал американцев не голосовать за Трампа. Он писал: "Мы сумасшедшие, Америка. Но мы не такие сумасшедшие, как Трамп". Сегодня же он повторил эти строки и добавил, что он ошибся, когда думал, что граждане выберут Харрис.

"Позвольте мне просто сказать: "Я ошибался", - указал Райт.

"Король ужасов", американский писатель Стивен Кинг также отреагировал на победу Трампа. Он не стал открыто критиковать политика, но завуалированно указал, что недоволен результатом выборов и хотел, чтобы победила демократии, то есть Камала.

"Есть знак, который вы можете увидеть во многих магазинах, которые продают красивые, но хрупкие вещи: "На это можно смотреть, это можно подержать, но, если вы его сломаете, то будете обязаны купить". Вы можете сказать то же самое о демократии", - написал знаменитость.

Напомним, ранее астролог после победы Трампа на выборах спрогнозировал скорое окончание войны.

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