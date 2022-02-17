По мнению президента, НАТО – единственный из союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины неприемлема позиция относительно не вступления в НАТО.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, может ли Украина формально отказаться от вступления в НАТО.

"У нас нет прямых диалогов с Российской Федерацией и угроз от нее. Даже если мы говорим с вами об оккупированном Донбассе и понимаем, что там есть российские офицеры. Есть свидетельства этого. Но все равно Россия "непосредственно там не присутствует", по их словам. Так же как Россия не признает оккупированные территории отдельными республиками. Хотя ее последние шаги мы с вами видим...", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украина не получает от РФ никаких сигналов или указаний о том, что ей делать, потому что является самостоятельной страной.

"Поэтому наша реакция будет соответствующей. Вопрос в том, что в диалоге с другими странами Россия точно ставит вопрос о членстве Украины в Альянсе. И ставит его или как условие, или как переговорную позицию, либо усиливает свои позиции, чтобы о чем-то договариваться. Это нам известно, они же не скрывают, что откровенно против того, что Украина будет членом НАТО", - сказал Зеленский.

По его словам, для Украины такая позиция, "конечно же, неприемлема".

В то же время, президент подчеркнул, что Украина говорит с лидерами других государств, рассказывая, что сейчас находится на пути к Альянсу и что НАТО – единственный из союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться.

"Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - считает он.

Глава государства подчеркнул, что для Украины это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда она защищает себя самостоятельно.

Путь Украины в НАТО: что известно

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

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